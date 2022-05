Teste: Guiamos Chevrolet Cruze Sport6 RS, o último hatch médio do mercado

O grande senão do hatch médio é que ele é caro e não oferece o status de “vencedor” de um SUV e nem mesmo o espaço interno de um sedã. Além disso, é visto como um carro de jovem abastado. E pelo que mostram os números de mercado e as estratégias de marketing das marcas, esse jovem e bem-sucedido quer um carro “robusto”, que permita mais contato com a natureza, mesmo que seja o sítio da família.

Mas não veja isso como demérito. Pelo contrário, o Cruze é um carro exemplar. O último GM oferecido no Brasil com o excelente motor 1.4 turbo de 153 cv. O aplique da tarja RS, assim como os elementos decorativos em tonalidade preta, como retrovisores, frisos e teto, não fazem dele um superesportivo. No entanto, a boa oferta de torque do motor garante a esse carro um comportamento bastante interessante, mesmo que faltem trocas manuais e uma irritante perda de fôlego quando o giro cai muito.

O acabamento é sofisticado, com ótima montagem e um pacote de conteúdo honesto. No entanto, faltam assistentes de condução e menos importante, o quadro de instrumentos digital funciona como uma lâmpada acesa diante de mariposas. O consumidor fica hipnotizado com as luzes que emanam atrás do volante, ainda mais quando vai tirar R$ 153 mil do bolso.

Raio-x Chevrolet Cruze Sport6 RS 1.4

O que é?

Hatch médio, quatro portas e cinco lugares.

Onde é feito?

Fabricado na unidade da GM, em Rosário (Argentina).

Quanto custa?

R$ 152.280

Com quem concorre?

O Cruze Sport6 é o último hatch médio do mercado. Outras opções de mesmo porte se posicionam em segmentos superiores como Audi A3 Sportback.

No dia a dia

O Cruze Sport6 RS é um carro que oferece bom espaço interno, mas não faz questão de um porta-malas (290 litros), mas prima pelo estilo esportivo. O hatch tem visual arrojado, que mesmo com o peso da idade, ainda chama atenção pelas curvas e formas.

Como todo bom hatch médio, a posição é baixa e bastante confortável, mas o banco conta com ajustes elétricos, o que permite elevar a altura e não comprometer a visibilidade. É bem diferente do “banco de ônibus” de um SUV.

O Cruze oferece muito conteúdo, com direito a ar-condicionado digital (de uma zona), central multimídia (com conexão para smartphone, mas a cereja do bolo é a conexão 4G, que pode ser compartilhada com outros aparelhos via Wi-FI e também permitir download de aplicativos), acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, assistente remoto OnStar, detector de faixa de rodagem ativo (que mantém a direção dentro da faixa), alerta de colisão, roda aros 17, faróis de neblina e luz diurna em LED.

O acabamento enche os olhos e humilha qualquer SUV compacto do mercado, inclusive o Tracker. O acabamento escuro reforça a ideia de esportividade. A montagem também é impecável.

Motor e transmissão

O motor 1.4 turbo de 153 cv e 24,9 mkgf está longe de ser o mais potente do mercado, mas é uma referência em desempenho. A unidade oferece força em qualquer regime e sua calibração sempre busca a forma mais eficiente de condução. No entanto, quando é exigido, basta pressionar o acelerador com mais força, que despeja o torque nas rodas dianteiras, garantindo agilidade nas ultrapassagens e boas retomadas.

A transmissão automática de seis marchas é uma velha conhecida na gama GM. Ela não oferece funções como trocas manuais, mas casa perfeitamente com o motor, o que garante trocas rápidas e baixa rotação quando não há demanda de torque.

Como bebe?

Abastecido com gasolina, a unidade testada registrou média de 11,1 km/l no combinado entre trajeto urbano e rodoviário.

Suspensão e freios

Aqui, vale o mesmo que já foi dito há dois anos. Um dos poucos pecados do Cruze é a ausência de um conjunto de suspensão independente nas quatro rodas, o que o tornaria bem mais estável nas curvas. Mesmo assim o conjunto tem acerto voltado para o conforto e não para a performance, absorvendo bem as irregularidades do piso. Os freios contam com discos nas quatro rodas, assistente de partida em rampa “Hill Hold”, além do auxílio dos controles de tração e estabilidade (ESP).