Saiba como Participar: Veículos apreendidos em operações contra o tráfico em Minas serão leiloados nesta quinta

O leilão, que tem como objetivo garantir a alienação de bens destinados ao Fundo Nacional Antidrogas, que aplica os recursos na gestão do fundo, será on-line. Os lances já podem ser feitos por meio deste link . No endereço eletrônico também estão detalhadas as informações de cada item.

“A arrecadação a partir dos leilões tem sido cada vez mais significativa. É importante continuar fortalecendo as parcerias com as instituições e com o Judiciário, que são atores fundamentais para que a gente consiga obter os bons resultados que têm sido demonstrados”, disse a subsecretária de Prevenção à Criminalidade em exercício, Flávia Mendes.