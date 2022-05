Boletim Covid: Taxa de ocupação dos leitos em Sete Lagoas sobe e chega hoje a 10%

Quarta tem mais cronogramas de 2ª dose em crianças e adolescentes e 2ª e 3ª doses em adultos

Nesta terça tem dose de reforço em idosos a partir de 70 anos com última dose até 24 de janeiro

Sete Lagoas inicia a quarta semana de maio contabilizando 35.719 casos de Covid com a confirmação de 43 contaminações: 21 mulheres e 22 homens. São 110 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17.412 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Cinquenta e quatro pessoas estão em isolamento domiciliar e 34.986 casos já foram curados. Os testes negativos somam 63.615. Não há óbitos registrados desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid, um paciente de Jequitibá internado em leito Covid UTI, no Hospital Municipal, com resultado positivo, e um de Sete Lagoas em enfermaria da Unimed. Assim, a taxa de ocupação de leitos UTI (SUS e particular) está hoje em 10%.

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 20ª semana epidemiológica do ano apresentou 61 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, um aumento de 35,5% em relação à semana anterior, que teve 45 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes foi de 0,25 contaminados entre os dias 15 e 21 de maio, de 0,18 de 08 a 14/04 (semana 19), de 0,12 de 01 a 07/05 (semana 18), 0,14 de 24 a 30/04 (semana 17), 0,06 de 17 a 23/04 (semana 16) e 0,06 de 10 a 16/04 (semana 15). Em relação aos óbitos, em janeiro foram 19, fevereiro teve 32, março contabilizou dez e, abril, um óbito. Maio segue sem mortes por Covid.

Vacinação Covid

Nesta terça, 24, de 09h às 16h, tem 4ª dose (2ª dose de reforço) para idosos a partir de 70 anos que tomaram a última dose até o dia 24 de janeiro, na UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524; Centro de Saúde Manoa – R. Gerânio, 381; ESF Catarina – R. Santos Reis, 238; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 e ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Na quinta é a vez de idosos a partir de 69 anos com última dose até 26 de janeiro e, na sexta, idosos a partir de 68 anos com última dose até 27 de janeiro, nos mesmos locais. Documentos: identidade com foto, comprovante da última dose, cartão SUS e CPF.

Já na quarta tem 2ª dose para pessoas a partir de 12 anos que tomaram 1ª dose de Pfizer até 4 de maio, 2ª dose (reforço) para pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 1ª dose de Janssen até 25 de março e 3ª dose (reforço) em pessoas a partir de 18 anos com 2ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer até 25 de janeiro. Local: ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109. Documentos: identidade com foto, comprovante da dose anterior, cartão SUS ou CPF.

Crianças

Também na quarta tem 1ª dose de Pfizer ou Coronavac em crianças de 5 a 11 anos que ainda não se vacinaram, 2ª dose de Pfizer em crianças de 5 a 11 anos que tomaram 1ª dose até 25 de março e a 2ª dose de Coronavac em crianças de 6 a 11 anos que tomaram a 1ª dose até 27 de abril. Locais: UBS Orozimbo Macedo, R. Cuba, 524; ESF Catarina, R. Santos Reis, 238; Centro de Saúde Manoa, R. Gerânio, 381; ESF CDI I, R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534; e ESF Esperança, R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Documentos de 1ª dose: RG com foto ou certidão de nascimento, cartão SUS ou CPF. Documentos de 2ª dose: RG com foto ou certidão de nascimento, comprovante de 1ª dose, cartão SUS ou CPF. Obrigatória a presença de um responsável para os menores de idade. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Vacinação Gripe

Vai de 23 a 27 de maio mais uma etapa da campanha de vacinação contra a gripe influenza em Sete Lagoas. Desta vez, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou um cronograma específico para cada público-alvo, disponibilizando o imunizante em 19 salas das unidades da Atenção Primária. Já podem se vacinar:

– Profissionais das forças de segurança

– Caminhoneiros

– Trabalhadores do transporte coletivo de passageiros (urbano e intermunicipal)

– Funcionários do sistema de privação de liberdade

– Professores do ensino básico ao universitário de instituições públicas e privadas

– Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

– Gestantes e puérperas até 45 dias