Hoje tem mais uma edição do Segundas no Coral, em Sete Lagoas

George Machado e Léo Ferrera se apresentarão com repertório diversificado

Na noite desta segunda-feira (23) será realizada mais uma edição do Segundas no Coral, no Centro Cultural Dom Silvério. O evento será realizado às 20h com a apresentação mais que especial de George Machado e Léo Ferrera com repertório diversificado.

“Todos os meses teremos em todas as segundas atrações diferentes para alimentar de cultura nossa cidade. A sua presença nos dá vida! Apoie este projeto!”, convida Amauri Artimos da Matta, Presidente do Coral Dom Silvério.

No mês de maio, o espaço já recebeu a Banda Bits, Concerto de Violoncello e o Clube do Choro e Samba. Na próxima segunda-feira (30) será realizado edição especial com o Arte Brasil.

Os ingressos custam R$15 e serão vendidos na hora do evento, com quantidade restrita a lotação máxima do auditório, de 100 pessoas. Endereço: Rua José Duarte de Paiva, 431, Centro. Informações: (31) 97126-9155.

SOBRE O CENTRO CULTURAL CORAL DOM SILVÉRIO:

Durante 59 anos de existência, o Coral Dom Silvério sempre foi um porta voz da cultura em Sete Lagoas, se destacando com um dos principais grupos de corais do país. Fundado pelo Maestro João Lucas, o coral teve ao longo de sua história meninos cantores que hoje são médicos, advogados, empresários, engenheiros e também músicos, entre tantos outros profissionais nas mais diversas áreas de atuação. E o importante disso é que cada um carrega com sigo a lembrança e os valores que foram adquiridos dentro da instituição, como disciplina, persistência, cooperação, respeito, religião e o amor pela música.

Em novembro de 2021 uma nova diretoria tomou posse e iniciou um novo e audacioso projeto de levantar novamente o nome do coral ao seu posto de destaque e transformar as antigas instalações em um lugar que abrigasse todas as formas de arte e cultura, nascendo assim o Centro Cultural Coral Dom Silvério, um novo espaço que está sendo remodelado para atender a todos aqueles apreciadores da arte.

Lá também serão ministradas aulas de canto coral e iniciação musical para crianças à partir dos 7 anos (gratuito), aulas de instrumentos (piano, flauta, violão, violino, viola de arco, violoncello), aulas de dançoterapia, e dança de salão e ballet, ministradas por professores de nossa cidade (aulas pagas à parte).

O auditório do Centro Cultural Coral Dom Silvério está aberto a apresentações diversas, podendo ser locado por artistas ou empresas. Nas noites de segunda-feira, sempre às 20h, o espaço estará aberto regularmente para a realização do projeto Segundas no Coral, que iniciou no dia 04 de abril.