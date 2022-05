Gerente educacional da Secretaria Municipal de Sete Lagoas visita escola nos Estados Unidos

A gerente educacional da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Sete Lagoas, Alexandrina Guimarães Souza, visitou na última semana a Escola de Ensino Fundamental Beacon Heights Elementary, em Salt Lake City, estado de Utah, nos Estados Unidos, referência em inovação e educação, sendo muito bem recebida pelo diretor escolar da instituição, professor Tim Miller.

A presença de Alexandrina ocorreu para buscar novas experiências, onde também participou de uma feira de artes e visitou o Instituto do Autista Carmen B. Pingree. “Visitar a Escola de Ensino Fundamental Beacon Heights, foi uma experiência incrível. Conversei com o diretor escolar, o professor Miller que, além de falar sobre o funcionamento da escola, ainda realizou um tour por todas as turmas. O mais incrível foi assistir como funciona a prática pedagógica em vários níveis de escolaridade dos alunos da escola”, afirmou a gerente educacional.

Ela constata ainda que, apesar de em alguns países existirem muitas semelhanças na prática pedagógica, nenhum sistema de ensino é completamente igual. “Seja no formato das aulas, na organização das salas e divisão de turmas, no material usado ou no contato entre professor e aluno, é certo que você encontrará muitas diferenças nas aulas que você está acostumado a dar no Brasil”, explica Alexandrina.

A gerente educacional do Município também está fazendo um curso de Educação Empreendedora no Brasil, abordando todas as etapas necessárias para a construção de um negócio de sucesso para, posteriormente, executar nas escolas municipais de Sete Lagoas, apresentando aos alunos as metodologias mais atuais do mundo do empreendedorismo. “Essas diferenças demonstram que existem diversas formas de aprender e podem, inclusive, nos ajudar a perceber com qual delas nos identificamos mais. O contato com outros modos de pensar o ensino é uma forma de ampliar nosso ponto de vista, estimular o autodidatismo e a busca por inovação”, finaliza a gerente educacional. Vale frisar que a educadora viajou aos Estados Unidos com recursos próprios, sem ônus para o Município.

A Escola de Ensino Fundamental Beacon Heights Elementary, fica em Salt Lake City, estado de Utah