Deputado solicita que Defesa Civil Estadual avalie os motivos e riscos dos tremores de terra em Sete Lagoas

Os últimos abalos assustaram os moradores

Preocupado com os constantes tremores de terra em Sete Lagoas e possíveis consequências à população sete-lagoana, o deputado estadual Douglas Melo acionou o Governo do Estado para que sejam feitas avaliações dos motivos e possíveis riscos dos tremores que estão ocorrendo na cidade e que sejam tomadas as medidas necessárias após conclusão dos estudos para resguardar a segurança local.

“Graças a Deus não há registros de danos ligados aos tremores, porém como representante da população junto ao Governo Estadual é meu dever solicitar um estudo minucioso das causas dos abalos para dar uma resposta e acalmar os moradores. Assim que recebermos o retorno do Governo vamos dar publicidade e tomar as medidas necessárias para segurança da população. “ Disse Douglas Melo.

O documento contendo a solicitação foi protocolado na última segunda-feira (16), como o Sr. Osvaldo de Souza Marques, Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil. O deputado ressaltou no ofício que tremores de terra em Sete Lagoas são constantemente relatados pela população, porém, os últimos dois chamaram a atenção pela intensidade.

Douglas também colocou seu gabinete à disposição para receber relatos de anormalidades relacionados aos contantes abalos para notificar o Estado e buscar soluções para segurança da população.

Ascom/Douglas Melo