Semana de trabalho no Legislativo será bastante movimentada; acompanhe a agenda

O Plenário do Poder Legislativo nesta semana será bastante usado pelos vereadores para eventos de grande importância para a cidade. São nada menos do que três Audiências Públicas marcadas para os próximos dias, além da Reunião Ordinária da terça-feira (24).

O movimento na Câmara começa nesta segunda-feira (23), às 14h, com mais uma Visita Orientada. Desta vez alunos do Colégio Alpha serão recepcionados para conhecerem um pouco mais da rotina de trabalho dos Legisladores.

Um dia depois acontece, às 9h, mais uma Reunião para discussão e votação de projetos. Até o momento 18 itens foram inseridos na pauta. Ainda na terça-feira (24) acontece a partir das 18h30 uma Audiência Pública que busca criar estratégias e estruturas necessárias ao atendimento pleno da saúde mental no município. Gilson Liboreiro (SD) é o vereador proponente.

Também em Audiência Pública os vereadores vão discutir com a população e especialistas os desafios da educação no pós pandemia. Janderson Avelar (MDB) foi quem requereu e vai presidir a sessão que está marcada para as 19h.

Já na quinta-feira (26), agora à tarde, 14h, acontece, em Audiência Pública, mais uma rodada de discussões sobre os Projetos de Lei Complementar (PLCs) 26 e 27 que tratam do uso e ocupação do solo, bem como o parcelamento do solo. Todas as sessões serão transmitidas pelos veículos de comunicação do Legislativo.

Ascom/Câmara Municipal