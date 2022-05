SAAE abre processo seletivo para contratar profissionais de diversos cargos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas publicou, no Diário Oficial do Município (www.setelagoas.mg.gov.br/ diario-eletronico), o Edital nº 02/2022, que define regras do Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais para ocupar cargos em 11 funções diferentes por tempo determinado. As inscrições são exclusivamente de maneira on-line e ficarão abertas de 25 de maio a 3 de junho.

O processo será conduzido por uma Comissão de Seleção, instituída por meio da Portaria nº 08 de 17 fevereiro de 2022 para este fim e responsável por todas as suas etapas. Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares, apresentar os documentos necessários para a contratação e possuir Ensino Fundamental completo.

A seleção terá as seguintes etapas: análise curricular, análise de titulações, entrevista técnica e teste prático. É oferecida uma vaga para cada função mais cadastro de reserva para as seguintes categorias: Auxiliar de Eletricista, Auxiliar de Mecânico, Bombeiro Encanador, Carpinteiro, Eletricista, Mecânico, Mecânico Eletricista, Motorista, Pintor, Operador de Máquinas Pesadas e Soldador. A carga horária é de 40 horas semanais com remuneração do salário mínimo em vigor no município.

Não será cobrada taxa de inscrição e, para participar, o candidato deve preencher o formulário eletrônico e anexar (upload) toda documentação exigida no edital por meio do link http://www.saaesetelagoas.com. br/institucional/processo- seletivo-saae-sete-lagoas. O candidato deve possuir conta no Gmail para efetivar o procedimento.

As inscrições vão de 25 de maio a 3 de junho, a entrevista técnica e o teste prático serão entre 8 e 10 de junho. No dia 20 será publicado no DOM o resultado com a classificação. No dia 21 serão recebidos recursos e no dia 22 será publicada a classificação final.