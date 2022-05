Copa Libertadores: O que o América precisa fazer na última rodada para obter uma vaga na Copa Sul-Americana?

Mas não basta “apenas” vencer o time equatoriano. O Coelho vai precisar ganhar por dois ou mais gols de diferença para encerrar na terceira posição da chave D. Os terceiros colocados de cada grupo vão para a Sul-Americana.

Com a derrota para o Atlético, por 3 a 1, no Mineirão, nessa quinta-feira (19), o Del Valle soma cinco pontos e um gol negativo de saldo, em terceiro lugar. Já o Alviverde, que ficou no 2 a 2 com o Tolima, na quarta (18), tem dois pontos e quatro gols negativos de saldo.