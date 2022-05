Série B: Invicto no Cruzeiro, Neto Moura comemora desempenho e boa adaptação com os companheiros

Coincidentemente ou não, desde a estreia de Neto Moura, no dia 12/04, contra o Brusque, o Cruzeiro perdeu apenas um jogo de lá pra cá, mas o meia não estava em campo. Foi para o Remo, pela Copa do Brasil, competição que Neto já havia disputado com a camisa do clube paulista. Com o meia em campo, o Cruzeiro tem cinco vitórias e um empate. Ele comemora as chances que tem recebido e o fácil entrosamento com os colegas.

“Primeiramente fico muito feliz com as oportunidades que o professor vem me dando. Espero estar correspondendo. Claro que também a gente jogava assim no Mirassol, esse perde e pressiona que ele pede a todo o tempo. Isso facilitou bastante também. Eu espero continuar nessa pegada e fazendo bons jogos que é o mais importante”, destacou.