Passando a Limpo: 35 anos de Sicoob Credisete com a força do cooperativismo

O Sicoob Credisete, que completará 35 anos de existência em Sete Lagoas, está em franco crescimento. Com a futura inauguração da quinta agência na cidade, agora no bairro Progresso, o Passando a Limpo desta sexta-feira (20) destacou a atuação do cooperativismo com a participação da gerente de negócios Adriana Teixeira.

Ao contrário de uma instituição financeira normal, o SICOOB Credisete é uma associação. Para aderir a cooperativa, o interessado pode ir em uma agência e assinar um termo de filiação com um aporte de capital (valor mínimo para pessoas físicas é R$ 100; jurídicas R$ 200); e também está disponível o sistema de banco digital, onde se pode abrir conta diretamente pelo smartphone.

Um dos motivos do crescimento da cooperativa de crédito é ampliação da sua atuação: antes focada no produtor rural, o Credisete atende desde 2007 pessoas jurídicas e físicas – sendo que mais de 60% dos negócios presentes são empresas diversas. Enquanto isso, a abrangência da cooperativa cresce: com cinco agência na cidade e a inauguração no Progresso, mais duas unidades serão criadas em Sete Lagoas a partir do ano que vem. “Quando a cidade abraça a cooperativa, isso impulsiona a economia e os nossos cooperados estão contribuindo com o desenvolvimento econômico de Sete Lagoas”, afirma a gerente de negócios.

Qual é a diferença de uma cooperativa de crédito para um banco? Segundo Adriana Teixeira, são diversos: “Os investimentos feitos no SICOOB Credisete ficam em Sete Lagoas, eles não vão para outras cidades, estado ou país. O retorno é nosso, é da comunidade local”, afirma, relatando as ações sociais, de empreendedorismo para o fortalecimento da economia local.

Um dos retornos dos investimentos da cooperativa que a cidade pode acompanhar são das hortas comunitárias, realizadas desde outubro de 2021. Juntamente com a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), EMATER, Sebrae, Prefeitura de Sete Lagoas e Polícia Militar, os produtores locais estão sendo capacitados e os métodos de produção e condições do solo são estudadas e melhoradas. “Estamos tendo um retorno excelente dos produtores sobre o trabalho que estamos realizando lá”, comenta a gerente de negócios.

Falando em Sebrae, a parceria entre a entidade e o SICOOB Credisete é forte: em comemoração aos 35 anos da cooperativa de crédito, estão sendo aplicados para os correntistas palestras, capacitações e consultorias em diversos setores para a melhoria da gestão financeira de suas empresas. Em cada agência do Credisete durante uma semana acontece as ações, que também serão estendidas para as unidades em outras cidades vizinhas.

Pandemia

Durante o período grave da pandemia de Covid-19, o SICOOB Credisete foi “linha de frente” para os associados em oportunidades de linha de crédito para socorro das empresas. Com a “virtualização da vida”, o sistema digital da cooperativa foi aprimorado, facilitando a vida dos correntistas e sendo até destaque para a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

Feirinha Acústica

Em parceria com o UAI Gastrô (braço gastronômico do Grupo UAI de empresas), o SICOOB Credisete está retomando a Feirinha Acústica, agora na Praça Tiradentes. Na próxima quinta-feira (26) haverá a apresentação do grupo Duo Bi Duo, em uma apresentação semiacústica. Além do mais, os restaurantes presentes da UAI Gastrô estarão com petiscos e tira-gostos. “Sempre na última quinta-feira do mês estaremos com a Feirinha Acústica, em cinco apresentações”, comenta Adriana. “Podem ter certeza de que teremos boas atrações para agradar a população de Sete Lagoas”.