Prisão Domiciliar: Marcos Valério vai cumprir resto da pena em regime aberto e fica em prisão domiciliar

O Mensalão é um dos maiores escândalos da história recente do país. E, segundo depoimento do então deputado federal e presidente do PTB Roberto Jefferson, a cúpula do PT negociava cargos e repasse de dinheiro, como uma mensalidade, a deputados da base aliada em troca de apoio político. A operação do esquema seria do empresário, sócio de agências de publicidade que mantinham contratos com órgãos públicos. Marcos Valério foi preso em 15/11/2013.

Nesta quinta, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu a progressão do regime semiaberto para o aberto a Valério. No regime aberto, o condenado pode trabalhar durante o dia e, à noite, deve se recolher em Casa de Albergado. Como não há estabelecimento prisional adequado para o cumprimento do novo regime em Nova Lima, Valério continuará em prisão domiciliar, que já havia sido concedida em razão da pandemia.

