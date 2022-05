Em ação rápida, PM evita nova ação criminosa no bairro Itapuã II. Um foi preso

Nesta quinta-feira 19, a Polícia Militar através de operação da Força Tarefa Tática em Sete Lagoas, no bairro Itapuã II , as guarnições deslocaram ao endereço dos fatos em que se tinha informação, que indivíduos envolvidos em vários roubos a veículos na cidade estariam homiziados preparando nova investida criminosa.

Ao chegar ao local, um indivíduo, ao ver as Gu, evadiram do local sendo alcançado e contido. No local percorrido pelo indivíduo foram localizados os materiais constantes na produtividade.- 01 arma de fogo;-02 simulacros; 01 munição calibre .38; 31 buchas de maconha; 03 tabletes de maconha;- 08 invólucros de maconha; R$ 54,00 em moeda corrente; 01 máscara;01 touca ninja- 01 capa de colete e 01 conduzido.

Redação com Agência de Comunicação-25º BPM