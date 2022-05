Minas Gerais finaliza Operação Parador 27 com 57 pessoas presas e 13 vítimas resgatadas

Operação nacional tem como foco o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes; dados foram divulgados nesta quinta-feira (19/5) pela Sejusp

Depois de 16 dias de operação em todo o país, a Operação Integrada Parador 27, com foco no combate aos crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes, teve em Minas Gerais mais de 64 mil pessoas abordadas/alcançadas e o emprego de 1.904 policiais em todos os 853 municípios do estado. A integração e a articulação expressiva das forças de segurança e de instituições ligadas à temática possibilitaram o resgate de 13 vítimas e a prisão de 57 pessoas, além de 34 conduções e de sete menores apreendidos. Importante resultado aponta a identificação de 21 locais confirmados com práticas de exploração sexual de crianças e adolescentes.

A Parador 27 é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ela acontece simultaneamente nos 26 estados e no Distrito Federal e é realizada por órgãos de Segurança Pública de todo o país, com apoio dos Conselhos Tutelares. Em Minas ela é coordenada pela Superintendência de Integração e Planejamento Operacional (Sipo), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e, além das forças de segurança – Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros Militar – também conta com ações do Ministério Público, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Subsecretarias de Atendimento Socioeducativo e Prevenção à Criminalidade da Sejusp.

Parador 27 em Minas

O dia D da operação – dia que marca de forma mais expressiva as atividades da Parador 27 – foi realizado em todo o estado quarta-feira (18/5), data em que é celebrado nacionalmente o Dia de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes. De acordo com o último relatório extraído pela Sipo, na tarde desta quinta-feira (19/5), dados apontam que ao longo destes 16 dias 2.618 locais foram fiscalizados. As equipes estiveram em diversos estabelecimentos, incluindo as paradas para motoristas localizadas em rodovias.

Foram 162 denúncias apuradas; 54 encaminhamentos aos Conselhos Tutelares; mais de 52 mil veículos abordados/fiscalizados e 1.420 pontos de bloqueio para blitz em todo o estado. As equipes apreenderam 25 kg de maconha, três de cocaína e 15 unidades de droga sintética. Além disso, cinco metralhadoras, sete carabinas e seis revólveres também foram tirados de circulação.

A Operação Parador 27 teve início no começo do mês de maio, segunda-feira (2/5), em todo o país e está na sua segunda edição para intensificar o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A primeira edição, em 2021, mobilizou 4.675 policiais. Eles fiscalizaram 1.832 locais e 6.888 veículos. Foram presas 105 pessoas e 38 menores foram resgatados.

Fique atento e denuncie

As denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181 ou também por meio do Disque 100, Disque 191 e do Ligue 180. Em todos estes canais as ligações são gratuitas e anônimas.

Agência Minas