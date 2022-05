A Polícia Civil de Sete Lagoas prendeu na tarde de 19/05, na avenida Prefeito Alberto Moura, D.H.S.R, 30 anos que tinha mandado de prisão por tráfico de drogas.

A equipe da PCMG através do Serviço de Inteligência localizou o indivíduo no bairro Nossa Senhora do Carmo II e conduziu o mesmo para a Delegacia e após as providências, o autor foi encaminhado ao Sistema Prisional.

