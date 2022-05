Segundo Inmet: Sete Lagoas está entre as 15 mais frias do país nesta quinta; veja lista

Monte Verde foi a mais gelada no Estado, com 2,8ºC

O frio registrado em Minas Gerais nesta quinta-feira (19) fez com que três cidades mineiras ficassem entre as 15 com menor temperatura aferida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre as capitais, Belo Horizonte foi a com a menor temperatura, também segundo o instituto.

Conhecida pelas baixas temperaturas, Monte Verde, no Sul de Minas, foi a cidade mineira mais fria nesta quinta: 2,8ºC. Em seguida, ficou Patrocínio, no Alto Paranaíba, com 3,1ºC. Já Sete Lagoas, na região Central, registrou 3,4ºC.

Entre as cidades divulgadas pelo Inmet, a mais fria foi Ituverava, em São Paulo, com 0,9ºC.

Veja a lista das 15 cidades mais frias nesta quinta, de acordo com o Inmet:

Bom Jardim da Serra SC | 1,2ºC

Gama DF | 1,4ºC

Pico do Couto RJ | 1,8ºC

Camapuã MS | 2,1 ºC

Campos do Jordão SP | 2,5ºC

Nova Friburgo RJ | 2,6 ºC

Mineiros GO | 2,7ºC

Jataí GO | 2,7ºC

Monte Verde MG | 2,8ºC

Patrocínio MG | 3,1ºC

Cristalina GO | 3,2ºC

Quaraí RS | 3,2 ºC

Águas Emendadas DF | 3,3ºC

Sete Lagoas MG | 3,4ºC



O Tempo