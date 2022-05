Acessível: Casamento Comunitário em BH celebra união de 51 casais em cerimônia no Minascentro

O frio que faz em Belo Horizonte não afastou o amor de 51 casais, que oficializaram a união nesta quinta-feira (19), no Minascentro, com ajuda do Casamento Comunitário da Defensoria Pública de Minas Gerais. A ação retornou após dois anos de suspensão devido à Covid-19 e tem objetivo de ajudar pessoas que não têm condição de arcar com as taxas dos cartórios.