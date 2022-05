 Destaques do Vereador Janderson Avelar na 15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Sete Lagoas

Na última terça-feira (17), aconteceu na Câmara Municipal de Sete Lagoas, a 15ª Reunião Ordinária de 2022 da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura.

O vereador Janderson Avelar, iniciou sua comunicação pessoal informando que tem acompanhado de perto as ações da secretaria de saúde, e que foram contratados mais 3 médicos para a atenção primária. Os médicos serão lotados nos ESF’s Orozimbo Macedo, São João e Alvorada.

Janderson informou, através do Coordenador da Atenção Primária Higino Lopes, assim que as inscrições do Programa Médico Brasil se iniciar, a secretaria vai aderir imediatamente.

O parlamentar pediu a atenção do Dr. Marcelo para as instalações do Conselho Municipal de Saúde, que fazem um trabalho voluntário e não tem uma estrutura para trabalhar. “O trabalho do conselho é essencial para as demandas da saúde, tem o poder de deliberar, fiscalizar, aprovar contas e programas, por isso devem ser respeitados por todos nós. Eles deixam suas casas, serviços e família para trabalhar voluntariamente por nós”, ressalta Janderson.

Em sessão plenária, o vereador destacou o Requerimento 3692/2021, que foi aprovado na reunião ordinária do dia 14 de dezembro de 2021, onde o mesmo solicitou que o município retornasse com urgência a distribuição de fraldas descartáveis para os munícipes que se enquadram nos critérios. Aqueles que necessitam, podem procurar ESF ou UBS do seu bairro para abrir o processo.

O nobre vereador enviou um ofício ao gabinete do Prefeito Duílio de Castro, solicitando a Ordem de Pagamento do Novo Vencimento Constitucional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate as Endemias, conforme a Emenda Constitucional n° 120 de 05 de Maio de 2022.

Janderson relatou em pauta um requerimento de suma importância solicitando adequações para os pacientes que são atendidos no Laboratório Central Pedro Lanza, pois a pandemia já flexibilizou e até o momento as pessoas continuam ao ar livre, no frio e chuva esperando atendimento, “Temos que mudar essa situação, e conto com a secretaria municipal de saúde”, afirma.

“Convido toda a população sete-lagoana, para participar da Campanha Unidos Para Aquecer, uma parceria conjunta com o Portal ClickSete para arrecadação de doações, como cobertas, roupas e agasalhos para aqueles que passam frio”, finaliza Janderson.

Assessoria de Imprensa/Janderson Avelar