Escola Técnica de Sete Lagoas conclui capacitação em curso de Educação Empreendedora do Sebrae

Concluindo capacitação de quatro encontros presenciais junto à direção, coordenação, equipe pedagógica e professores da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL), no último sábado, 14 de maio, a FUMEP e o Sebrae Sete Lagoas agradeceram a participação não apenas dos profissionais da instituição, mas também incentivaram a participação dos alunos para a construção de novas oportunidades desencadeadas pela mobilização das Agentes de Desenvolvimento da Semadetur.

Trata-se da capacitação no curso “Despertar”, um programa de Educação Empreendedora do Sebrae com foco no apoio pedagógico para que os alunos possam empreender em seus negócios. A proposta surgiu da articulação das agentes de desenvolvimento da Semadetur e Sala Mineira do Empreendedor, Claudia Elane de Souza Soares e Jakeline França Dutra, fundamentada no projeto que consiste em um modelo de Educação Empreendedora e Inovadora com o desenvolvimento das habilidades comportamentais e empreendedoras dos jovens durante a formação e a posterior conexão com o mercado de trabalho.

Para o gestor local do Sebrae-MG, Alysson Almeida, trata-se de uma importante parceria com a instituição, visto que a ETMSL é referência não só local como também estadual. “Em diversas situações a instituição é citada por diversos atores importantes e que se encontram ativos no movimento de desenvolvimento na cidade”, afirmou. Na oportunidade, o gestor agradeceu o empenho da direção da instituição, em nome da vice-diretora Stefânia Moura Lima, que retribuiu o agradecimento. “Temos certeza que projetos futuros e ações concretas da FUMEP, por meio da ETMSL, acontecerão em prol da cidade”, adiantou.

Para a consolidação da metodologia do curso, o consultor Sebrae, Thomas Aurbach, propôs que o corpo docente elabore um projeto de impacto local a ser apresentado nos próximos 30 dias e entende que pode ser um movimento significativo para a comunidade, em função da alta capacidade técnica e empírica da equipe.

Nessa linha de desencadeamento de ações, uma expressiva parceria surgiu com a presença do coordenador do Programa de Extensão 1000 Futuros Cientistas, Wladmir Teodoro da Silva, representando a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “A ETMSL tem um perfil de parceria que a universidade busca, justamente pela formação técnica que poderá ser ampliada no futuro e também para outras instituições de ensino do município, incluindo a educação básica, por meio de projetos que podem ser viabilizados junto aos órgãos municipais de Meio Ambiente e de Educação. Prevejo resultados promissores”, disse.

Novas reuniões já estão sendo agendadas e, em breve, diversos atores, tanto da ETMSL, incluindo alunos e gestores públicos, Sebrae e outros envolvidos da sociedade civil organizada estarão elaborando projetos conjuntos e executando-os em prol da comunidade, cumprindo o papel acadêmico em sua essência, de promover desenvolvimento por meio do ensino e da pesquisa. A constatação é de que boas ações promovidas pela Prefeitura de Sete Lagoas podem desencadear movimentos de maior alcance para o território como um todo, com impactos efetivos para o