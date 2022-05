Séride B: Cruzeiro vende mais de 50 mil ingressos para jogo com o Sampaio Corrêa em pouco mais de 30 horas

Antes desse jogo, o maior público da Raposa como mandante em 2022 tinha sido de 20.657 pagantes, no jogo contra o Pouso Algre, pelo Campeonato Mineiro. A maior renda do Cruzeiro até aqui foi na partida com o Grêmio, no Independência, pela Série B, com renda bruta de R$ 630.159,00.

Alguns setores para o jogo de domingo já estão indisponíveis. As vendas para as entradas restantes segue acontecendo. Os torcedores do Cruzeiro poderão ver, pela primeira vez, o time defender a liderança da Série B, conquistada na última rodada.

Hoje em Dia