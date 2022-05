Os Escolhidos: Brasil terá dois árbitros e cinco auxiliares na Copa do Mundo no Qatar

Esta é a primeira vez, desde o Mundial de 1950, realizado em solo verde-amarelo, que o país terá mais de um árbitro na disputa do principal torneio de seleções.

É também a primeira vez que uma mulher brasileira será assistente em uma Copa do Mundo, no caso, Neuza Inês.

A Copa do Qatar será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. A Seleção Brasileira está no grupo G, junto com Sérvia, Suíça e Camarões.

A estreia do time de Tite acontece em 24 de novembro, diante dos sérvios.

Hoje em Dia