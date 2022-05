Casamento: Lula oficializa união com Janja em cerimônia fechada realizada em São Paulo

Os dois oficializaram a união que começou em 2017 e assumida em público em 2019. Janja era uma das pessoas que participava da vigília em frente à Polícia Federal em Curitiba, quando Lula estava preso. Hoje, ela participa ativamente da campanha do petista para retornar ao Palácio do Planalto.

Lula está em pré-campanha e deve retomar as atividades na próxima semana. Na agenda do petista, estão previstas viagens para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Janja deve acompanhá-lo, como tem feito nos compromissos do pré-candidato.

Hoje em Dia