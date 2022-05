Prefeitura apoia evento Dia de Futuro da Epamig com palestras gratuitas

Entre os temas estão sucesso do produtor, suplementação de bovinos a pasto, confinamento medido, entre outros

Com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) realiza encontro presencial para discutir o que determina o sucesso do produtor, suplementação de bovinos a pasto nas diferenças épocas do ano, entre outros benefícios de tratamento e alimentação no evento “Dia de Futuro”, dia 21 de maio, próximo sábado, de 08h30 às 12h, na sede da unidade em Prudente de Morais (MG-424 km 64, Zona Rural).

O evento é gratuito. Os interessados devem fazer inscrição na EPAMIG no dia do evento. “A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Superintendência de Abastecimento e Agropecuária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) – apoia este evento e conclama os produtores para a participação devido ao valor e magnitude dos cursos a serem ministrados neste dia”, destaca o superintendente de Abastecimento do Município, Warley Raimundo de Paula.

Confira a programação:

08h30 – Abertura: Isnei Faria, presidente do Grupo Futura e Juliana Carvalho Simões, chefe geral da EPAMIG Centro Oeste

09h00 – O que determina o sucesso do produtor de leite? – Dr. Ricardo Alves, engenheiro agrônomo – Empresa Parceira de Consultoria Técnica de Rações Futura.

09h30 – Suplementação de bovinos a pasto nas diferentes épocas do ano – Dr. Sidnei Antônio Lopes- Zootecnista e professor de Bovino de Corte da UMFM

10h00 – Intervalo Café

10h15 – Confinamento medido, alto e puro grão – Dr. Leonardo Sâmia – Empresa Parceira de Consultoria Técnica da Rações Futura, zootecnista professor De Bovino de Corte da UFMG

10h45 – Sistema 4-4-4: Alta produção à pasto com o uso de proteinados e energéticos de alta tecnologia – Dr. Paulo César Rocha Araújo, médico veterinário – Empresa Parceira de Consultoria Técnica da Rações Futura

11h15 às 12h00 – 3 Estações

– Estação 1 : Erros e acertos no confinamento de Puro Grão – Dr. Paulo César Rocha Araújo

– Estação 2 : Como antecipar a idade ao primeiro parto das fêmeas leiteiras com nutrição Futura – Dr. Ricardo Alves

– Estação 3 : Silagem de trigo com alternativa de Suplementação de bovinos na seca. Dr. Mauricio Antônio de Oliveira Coelho – Eng. Agrônomo da EPAMIG

12h00: Almoço

Confirme sua presença: (37) 99989-1263

Mais informações: Maria Helena (EPAMIG): (37) 99983-5432

Lucas Moreira (Rações Futura): (31) 99731-4911

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom