Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes teve caminhada em Sete Lagoas

O tema do Maio Laranja deste ano é: Onde tem abuso não tem brincadeira

O dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal 9.970/00, é uma conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no Brasil e que já alcançou muitos municípios do país.

Pensando nisso, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) – além de realizar diversas ações de conscientização como campanhas de escutas especializadas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), promoveu uma caminhada na região central da cidade nesta quarta-feira, 18.

“O abuso ocorre em muitos lares brasileiros. O dia 18 foi criado para a gente poder ensinar nossas crianças e adolescentes a se protegerem, buscarem pessoas de confiança quando algo de errado acontecer. Não tem classe, não tem idade para o abuso sexual acontecer. A solução são as campanhas e esse 18 de maio, é a maior campanha nacional para reduzir e combater os casos que foram crescendo nos últimos anos”, destaca Luciana Oliveira, coordenadora do CRAS IV.

Durante a caminhada, foram distribuídos informativos mostrando os principais canais de denúncia para que as pessoas não se calem e denunciem e, ainda, um carro de som acompanhou o grupo alertando as pessoas nas ruas e comércios do Centro. “A Secretaria de Assistência Social, com a campanha Maio Laranja, realiza esta ação numa data muito séria. Infelizmente o abusador é uma pessoa conhecida na maioria dos casos, então visamos orientar a criança e o adolescente para que eles não se calem e percam o medo de denunciar, além de pessoas próximas que saibam de exploração sexual ou abuso, que denunciem, porque a denúncia é muito importante”, ressalta Mariana Marques, supervisora de Comunicação da pasta.

A secretária Luciene Chaves também participou efetivamente do evento e fez um pedido para que quem souber de algum abuso ou exploração contra uma criança ou adolescente, que não se cale. “É importante ressaltar que o mês de maio é apenas um reforço do alerta de que o abuso e a exploração sexual infelizmente são uma realidade que devemos combater e orientar para que reduza os casos que aumentaram com a pandemia. O Maio Laranja reforça a importância de se denunciar, não se cale”, concluiu.

O evento contou com o apoio das seguintes entidades e autoridades: Escola Municipal Nádia Lúcia Ferreira Alves; Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, SAAE Sete Lagoas, Projeto Mãos Que Ajudam; Coral Dom Silvério; Guarda Civil Municipal; vereadores Janderson Avelar, Eraldo da Saúde e Rodrigo Braga; Comunicação da Prefeitura; AdviSete; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); APAE-SL e Padre Décio.