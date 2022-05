Além do sucesso incontestável no mercado brasileiro, marcado por um crescimento de 78% nas vendas no primeiro trimestre de 2022 e 10,8% de market share, a IVECO também celebra agora resultados históricos na América Latina. A marca chegou ao final do mês de março alcançando 12,8% de participação no mercado latino-americano. Ainda segundo os números oficiais da montadora, nos três primeiros meses do ano foi registrado 28,5% de market share na Argentina e crescimento de 344% no volume de vendas nos mercados importadores, refletindo assim o planejamento da marca para ampliar a presença na região, que é estratégica para a operação global do Iveco Group.

“Esse é um momento muito importante para a IVECO, e isso não é uma conquista somente do Brasil e da Argentina. Temos um crescimento sustentável em todos os países. Esse é um avanço grandioso”, afirma Márcio Querichelli, presidente da IVECO para a América Latina.

Ainda segundo o executivo, o time IVECO continua trabalhando para construir um panorama vitorioso para o futuro, mantendo a expansão da capilaridade da Rede, promovendo o lançamento de produtos e serviços e aprimorando, ainda mais, a estrutura do complexo industrial de Sete Lagoas (MG). “A gente não para, mas mesmo nesse movimento constante não nos esquecemos do principal: foco total no cliente”, finaliza Querichelli.

