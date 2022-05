Semana da Adoção de Crianças e Adolescentes de Sete Lagoas, começa dia 22

Com uma programação bastante diversificada, será realizada no período de 22 a 28 de maio a 2ª Semana Nacional de Adoção de Crianças e Adolescentes, conforme Lei nº 8.926/19.

Nesta quarta-feira, 18, em entrevista no programa “Bom dia Eldorado”, Luciana Oliveira que tem dois filhos adotivos é a Coordenadora Grupo de Adoção “Família Coração” . “O meus chegaram aos 4 e outro aos 11 anos de idade”, comemora.

Sobre a programação ela explicou que desde a semana passada acontece a semana municipal com diversas ações, inclusive com entrevistas em veículos de comunicação, para falar sobre o processo de adoção. Segundo ela, o processo é ainda muito moroso, tanto pelo judiciário quanto pela escolha pela família no que diz respeito a idade das crianças. “É o maior tabu no processo da adoção, pois a fila é grande mas a preferência maior é para crianças até 5 anos de idade, enquanto acima desta faixa etária ela ficam no abrigo aguardando por mais tempo a adoção por uma família Muitos tem receios, mas esquecem que quantos filhos biológicos não seguem os ensinamentos dos pais, enfim na própria gestação não sabem como serão as características dos filhos e na adoção, acabam são tabus”, lamentou Luciana.

Para Luciana, a falta de uma vara de justiça específica para tratar de adoção também é uma grande dificuldade.”Temos uma juíza que acumula a Vara da Infância e a Juventude e acontece a demora nos processo de adoção também. Precisamos de uma vara exclusiva que ajudaria muito, mas isto é muito complexo”, precisávamos de apoio inclusive político”, completou.

Outro ponto que Luciana esclareceu também é com relação ao sentimento, que uma família deve ter em um processo. “Adoção não é caridade, é um ato de amor. Adote porque você quer ser pai, mãe, por amor. E deve ser feita através de um processo legal, pelo Judiciário seguindo todos os trâmites e com a verdade, para os filhos desde o início. Precisamos vencer esse tabu do perfil de idade porque todas precisam de famílias, independente de idade, tem seus direitos que precisam ser preservados”,enfatizou.

O Grupo de Apoio à Adoção Família Coração de Sete Lagoas (GAAFC) convida todos seus associados e comunidade a participar da Semana Nacional e Municipal da Adoção de Crianças e Adolescentes. “Venham conhecer mais sobre o mundo adotivo, suas emoções e encantos. Vamos desmistificar os tabus existentes sobre a adoção de nossas crianças e adolescentes, através da adoção legal, segura e para sempre. Toda criança e adolescente tem o direito de estar em família”, conclui Luciana Oliveira, coordenadora do Grupo GAAFC.

Confira a programação que será desenvolvida em Sete Lagoas, sendo o dia 25 o Dia Nacional da Adoção.