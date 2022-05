Museu dos Meninos no Palco Giratório

Arqueologias do futuro e sem título para uma radiocoregografia de Maurício (RJ)

O trabalho se divide entre a peça-performance “Arqueologias do Futuro” e o experimento sonoro “Sem título para uma radiocoreografia”.

A peça-performance realiza uma arqueologia afetiva sobre 5 “artefatos” recolhidos na pesquisa para a criação do Museu dos Meninos. Maurício Lima evoca a figura do ator MC que, através de alguns desenhos e grafismos, realiza um depoimento a partir de memórias vividas e inventadas da sua infância e adolescência no Complexo do Alemão, território de origem do artista.

Já o experimento sonoro produzido em colaboração com o diretor e dramaturgo Fabiano Freitas e o artista multimídia Edgar, propõe uma experiência coreográfica através das palavras, do som e da música, investigando outros regimes de visibilidade para corpos e territórios historicamente invisibilizados.

Sobre o Palco Giratório

Entender o suporte digital como espaço de convívio, investir em inovadoras propostas virtuais de artistas brasileiros com transmissões diferenciadas e exibições em diversas plataformas on-line: essa é a tônica do Palco Giratório 2022. O público vai ser apresentado a 12 obras cênicas digitais e 1 proposta de mediação cultural produzidas no período da pandemia de Covid 19. O Palco Giratório vai revisitar e permitir a experimentação de tais obras como oportunidade para refletir sobre os impactos dessas criações, que usaram meios digitais na produção cênica.

As transmissões serão diferenciadas, mas todas ocorrerão em ambiente virtual O projeto será realizado em quatro etapas, entre maio e novembro. Em cada uma, três trabalhos serão apresentados. Além das exibições de espetáculos, haverá ‘ativações cênicas’, conversas digitais com os artistas antes da estreia dos trabalhos na programação, ‘intercâmbios’ online entre os artistas nacionais e locais, oficinas de crítica que percorrerá todas as etapas.

Serviço

Exibição

17/05 – MUSEU DOS MENINOS (RJ) (Arqueologias do Futuro)

18/05 – MUSEU DOS MENINOS (RJ) (Sem Título Para uma Radiocoreografia)

19/05 – MUSEU DOS MENINOS (RJ) (Arqueologias do Futuro)

24/05 – MUSEU DOS MENINOS (RJ) (Sem Título Para uma Radiocoreografia)

25/05 – MUSEU DOS MENINOS (RJ) (Arqueologias do Futuro)

26/05 – MUSEU DOS MENINOS (RJ) (Sem Título Para uma Radiocoreografia)

Em youtube.com/SescBrasil – 20h