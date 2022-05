Reformulação: Cruzeiro tem apenas quatro remanescentes do último duelo com o Sampaio Corrêa

Após dois anos de campanhas ruins no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro, liderado por Ronaldo Fenômeno, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, promoveu uma grande reformulação no elenco para esta temporada. Prova disso, é que o atual plantel tem apenas quatro remanescentes do último duelo com o Sampaio Corrêa-MA, adversário deste domingo (22), às 11h, no Mineirão, pela oitava rodada da Segunda Divisão.