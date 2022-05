Renegociação: Consumidores em dívida com a Cemig podem parcelar débitos em até 24 vezes sem juros

Consumidores residenciais, atendidos com baixa tensão e que estão com as contas em atraso, podem dividir os débitos em até 12 vezes. E inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) em até 24 vezes, ambos parcelamentos sem juros. A campanha de renegociação de dívida está disponível até 30 de junho.

A quitação parcelada do débito pode ser feita com uso de cartão de crédito ou com a cobrança nas próximas contas de energia. A segunda opção, no entanto, só está disponível para quem não tem parcelamento ativo junto à estatal.

“É importante destacar que os parcelamentos só poderão ser realizados exclusivamente pelo titular da fatura, mediante comprovação e atualização dos dados cadastrais nos canais de atendimento digitais da Cemig”, destaca o gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington Fazzi Cancian.

Como parcelar os débitos?