Senac em Sete Lagoas está com mais de 100 vagas abertas para cursos técnicos EAD gratuitos

O Senac em Sete Lagoas está com inscrições abertas para cursos técnicos EAD gratuitos em diversas áreas do conhecimento. As atividades integram o Programa Senac de Gratuidade (PSG), voltado para pessoas com renda mensal familiar per capita inferior a dois salários mínimos. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 06 de junho, somente pela Internet, no site www ead senac br/gratuito. Neste mesmo link, será divulgado o resultado da seleção no período de 13/05/2022 a 07/06/2022. As aulas terão início no dia 20 de junho.

Conforme destaca o superintendente de Negócios do Senac, Daniel Pires, “por meio dos cursos técnicos gratuitos a distância, o Senac democratiza o conhecimento e oferece ensino de qualidade, levando técnica, excelência e profissionalização para além dos grandes centros urbanos. Além de flexibilizar o tempo de estudo para adequar às demandas e desafios da atualidade, o Senac possibilita a formação de profissionais qualificados e aptos a empreender em todo o estado”.

Em Sete Lagoas, estão disponíveis 138 vagas para os cursos Técnico em Administração (46), Técnico em Logística (46) e Técnico em Recursos Humanos (46).

Programa Senac de Gratuidade

Para se inscrever, o candidato deve ter idade mínima entre 16 e 17 anos, conforme o curso escolhido. A escolaridade mínima é estar cursando o 2º ano do Ensino Médio, ainda ser estudante e/ou trabalhador empregado ou desempregado.

É necessário que a renda familiar mensal per capita do interessado, ou seja, a renda bruta dos componentes do grupo familiar dividida pelo número de pessoas, não ultrapasse o valor de dois salários mínimos.

São cinco mil vagas distribuídas por todo o estado. Os cursos seguem a metodologia Senac de ensino e serão realizados na modalidade de educação a distância (EaD), sem encontros presenciais. Desta forma, a aprendizagem se dá de forma autônoma e com horário flexível. Os conteúdos dos cursos e atividades serão acessados em ambiente virtual.

Serviço:

Cursos Técnicos EAD, gratuitos , do Programa Senac de Gratuidade (PSG )

Inscrições: Até 06 de junho

Início das aulas: 20 de junho

Cursos: Técnico em Logística (800 horas), Técnico em Meio Ambiente (1.200 horas), Técnico em Qualidade (800 horas), Técnico em Recursos Humanos (800 horas), Técnico em Secretariado (800 horas) e Técnico em Administração (1.000 horas).

Inscrições: https://ead.senac.br/gratuito/

Informações: Central de Relacionamento: 0800 724 44 40 (Minas Gerais)

Lucas Lanna

Rede Comunicação de Resultado