América: Confira o que o Coelho precisa fazer para obter vaga nas oitavas da Libertadores ou na Sul-Americana

Não se trata de uma missão fácil, mas o América se apega à matemática e à garra de seu elenco para alcançar um “milagre” na Libertadores. Lanterna do grupo D da competição, com apenas um ponto em quatro jogos disputados, o Coelho precisa de uma combinação de resultados nas duas últimas rodadas para avançar às oitavas de final ou, ao menos, obter uma vaga na Copa Sul-Americana.

Para chegar à próxima fase da Liberta, o Alviverde precisa vencer o Tolima (segundo colocado, com sete pontos) nesta quarta-feira (18), às 21h, no Manuel Murillo Toro, e o Del Valle (terceiro, com cinco) no dia 25, às 21h, no Banco de Guayaquil, torcer para o Atlético (líder, com oito) superar esses dois mesmos adversários em Belo Horizonte e ainda tirar o saldo de gols em relação ao clube colombiano (0 para -4).

Apesar do cenário complicado, o técnico Vagner Mancini diz que sua equipe vai lutar até o fim na busca pela vaga.