Olho na Calculadora: Veja o que o Atlético precisa para ser o primeiro lugar geral na fase de grupos da Libertadores

Caso vença os dois jogos restantes na chave D do torneio, diante do Independiente del Valle, do Equador, e do Tolima, da Colômbia, ambos no Mineirão, o Galo terá ainda que secar quatro adversários para garantir a vantagem de fazer o segundo jogo sempre em casa no mata-mata, até uma possível semifinal. A decisão será disputada em jogo único, em Guayaquil.

Com oito pontos, o Alvinegro tem atualmente a quinta melhor campanha da fase de grupos, atrás de Palmeiras (12 pontos), Estudiantes, da Argentina (10 pontos), Flamengo (10 pontos) e River Plate, da Argentina (10 pontos).