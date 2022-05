Prorrogado o prazo de inscrições para os cursos de pós-graduação gratuitos pelo Trilhas de Futuro – Educadores

Iniciativa do Governo de Minas oferta especializações, MBAs, mestrado e doutorado para servidores da Educação efetivos e estáveis. As inscrições podem ser feitas até 23/5, às 16h

Os servidores da rede estadual de ensino de Minas Gerais ganharam mais tempo para se inscreverem no Trilhas de Futuro – Educadores. É que a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) prorrogou o período de inscrições. A partir de agora, o cadastro dos interessados pode ser realizado até às 16h de 23/5/2022 pelo site https://trilhaseducadores.mg.gov.br/.

São oferecidos diversos cursos de pós-graduação – especializações, MBAs, mestrado e doutorado – gratuitos em instituições de ensino superior públicas ou privadas, previamente credenciadas. As formações são para diferentes áreas voltadas para profissionais da Educação, tanto para professores, quanto para os servidores administrativos que atuam nas escolas estaduais, nas regionais e na unidade central.

O projeto visa a melhoria dos serviços prestados aos estudantes das escolas estaduais. Além disso, possibilita o desenvolvimento profissional dos servidores da Educação, que podem avançar em suas carreiras (por meio das promoções previstas na legislação vigente), e também a aproximação da educação básica com as instituições de ensino superior do estado.

Podem se inscrever para as formações, servidores da SEE/MG com graduação em licenciatura, bacharelado ou superior tecnológico, ocupantes de cargo efetivo e estável das carreiras de Professor de Educação Básica (PEB); Especialista em Educação Básica (EEB); Analista Educacional (ANE) / Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANEI); Analista de Educação Básica (AEB); Técnico da Educação (TDE); Assistente Técnico de Educação Básica (ATB); Assistente de Educação (ASE). Também é necessário estar em exercício na Unidade Central, Superintendências Regionais de Ensino ou unidade escolar da SEE/MG.

Ao todo, o Trilhas de Futuro – Educadores vai oferecer 40 mil vagas em cursos de pós-graduação lato sensu (especialização e MBA) e stricto sensu (mestrado e doutorado), de instituições de ensino superior, públicas ou privadas, previamente credenciadas.

O projeto do Governo de Minas oferece oportunidades em cursos que dialogam com a prática dos profissionais da educação, como ensino da matemática, Libras, coordenação pedagógica, educação integral, gestão pública, alfabetização e letramento, artes, entre outros.

No Catálogo de Cursos, que estará disponível na plataforma de inscrição, é possível conferir todas as formações disponíveis na iniciativa. Vale destacar que o cronograma e o processo seletivo para os cursos de mestrado e doutorado seguirá o cronograma/edital das instituições de ensino superior que oferecem os cursos.

Trilhas de Futuro – Educadores

A iniciativa está em consonância com as principais legislações relativas à educação – Planos Nacional e Estadual de Educação e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) – e tem por objetivo atender às demandas relacionadas à formação continuada, capacitação e aperfeiçoamento profissional do quadro de pessoal da SEE/MG e representa a maior ação de oferta de pós-graduação aos servidores do estado já realizada.

Para acessar o Manual do Candidato do Trilhas de Futuro – Educadores, clique aqui.

Agência Minas