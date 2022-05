Governador participa da solenidade da entrega de boinas para 630 alunos do Curso de Formação de Soldados

Futuros militares reforçarão os quadros das companhias espalhadas em todo o estado

O governador Romeu Zema participou, neste sábado (14/5), na Academia de Polícia Militar, em Belo Horizonte, da Solenidade de Entrega da Boina para 630 alunos do Curso de Formação de Soldados (CFSd), da Região Metropolitana e da 19ª Região de Polícia Militar, com sede em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais.

Na prática, a entrega significa que os alunos estão aptos a usar o fardamento de policial, podendo começar a atuar nas operações como estágio dentro curso. O ato também marca o término de um período de adaptação dos discentes, após semanas de ensinamentos básicos, sobretudo dos valores da instituição.

Outros 733 soldados também estão recebendo as boinas em cerimônias realizadas em diversas regiões do estado, totalizando 1.363 soldados. A formação foi iniciada em 25/2/2022. De 2019 a 2021, cerca de 4 mil estudantes fizeram o curso de Formação de Soldados.

Valores

Durante o discurso, Zema parabenizou os discentes pelo cumprimento da primeira etapa do curso e afirmou que, assim como a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Governo de Minas trabalha com ética e transparência.

“Sem ética não há como avançarmos e não há desenvolvimento. Apesar de não ser um militar, compartilho e sigo valores dessa instituição, sobretudo a disciplina. Temos que adotar uma postura de fazermos mais, ir além. Quero que a nossa polícia e que a nossa Minas Gerais não sejam mais um, mas que seja o estado que ofereça mais segurança para o cidadão, como já acontece”, afirmou.

Referência

Já o comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, reforçou para os futuros policiais a missão da instituição e destacou que a valorização das pessoas é o grande diferencial da bicentenária Polícia Militar.

“Fico honrado por estar à frente da PMMG e testemunhar que estamos no caminho certo. A Polícia Militar trabalha incansavelmente na busca da excelência em servir e, conforme almejado na nossa visão de futuro, somos referência nacional em segurança pública e contribuímos para que Minas Gerais se torne o estado mais seguro para se viver no Brasil”, disse.

O curso tem uma grade curricular com 25 disciplinas entre matérias teóricas e práticas. São desenvolvidas habilidades específicas dentro das técnicas e táticas operacionais utilizadas pela PMMG.

Estado mais seguro

De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Minas foi considerado o estado mais seguro do país em 2021. As informações e as estatísticas são disponibilizadas pelas 27 unidades federativas e tem, por finalidade, subsidiar a implementação de políticas públicas em segurança e defesa social.

O trabalho integrado das Forças de Segurança já reflete na queda da criminalidade. Desde 2019, houve redução de 50% na criminalidade violenta na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), diminuição de 55% nos roubos consumados na região e retração de quase 22% nas vítimas de homicídios consumados.

Agência Minas