Deputado Douglas Melo vota favorável a redução da taxa de licenciamento de veículos em Minas

O Texto aprovado também revoga taxa de emissão de 2ª via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos

Com voto favorável do deputado Douglas Melo o parlamento mineiro aprovou na última quarta-feira (11), o Projeto de Lei que reduz o valor da Taxa de Renovação de Licenciamento Anual de Veículo – TRLAV. A diminuição dos valores será possível pois haverá mudança na fórmula que calcula o preço do imposto repassado aos donos de veículos. O texto foi encaminhado para sanção do governador Romeu Zema.

Pelo Projeto aprovado será dividido, pelo número de carros registrados no estado, o orçamento repassado ao Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais. A memória de cálculo de cada ano será publicada em dezembro do exercício anterior.

O projeto revoga o valor cobrado por uma segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). Isso porque, agora, o documento é exclusivamente digital. Douglas Melo comentou seu voto “Esse tipo de projeto é muito importante para o atual momento que estamos passando, precismos amparar ao máximo a população no pós-pandemia. Digo sempre que estou fazendo minha obrigação. Contem sempre comigo.” concluiu.

Ascom/Douglas Melo