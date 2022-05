Após três meses, Henrique Almeida volta a ter sequência no América-MG e comemora oportunidade

Última vez em que o atacante teve uma sequência de jogos foi no início de fevereiro, pelo Campeonato Mineiro

Peça bastante utilizada no Campeonato Mineiro, Henrique Almeida teve sua primeira sequência de jogos como titular com Vagner Mancini na última semana. O atacante participou de 14 das 28 partida do Coelho neste ano. Na temporada, a última vez que emendou uma sequência de jogos foi em fevereiro, pelo Estadual.

No último sábado, Henrique Almeida surpreendeu ao começar jogando no clássico contra o Atlético-MG o e teve atuação importante na vitória americana por 2 a 1. Nessa terça-feira, o atacante também começou entre os 11 primeiros na vitória por 2 a 0 em cima do CSA pela Copa do Brasil.

As oportunidades apareceram depois que jogadores importantes do elenco passaram a sofrer com o desgaste físico. Atualmente, Wellington Paulista, Paulinho Boia, Everaldo, Zé Ricardo, Alê, Juninho, e Danilo Avelar estão no departamento médico.

Em entrevista ao ge, Henrique Almeida comemorou a sequência e falou da importância do elenco para o América-MG nesta temporada