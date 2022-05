Classificado: Cruzeiro volta às oitavas de final da Copa do Brasil pela primeira vez após rebaixamento em 2019

O Cruzeiro está de volta às oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de dois anos caindo nessa fase do torneio, o time celeste garantiu a classificação após bater o Remo, nos pênaltis, por 5 a 4. No tempo normal, a Raposa venceu por 1 a 0, quebrando um jejum de quase 43 anos sem derrotar a equipe paraense. Desde que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, em 2019, o time celeste não conseguia avançar para às oitavas.

Em 2020, ano seguinte ao rebaixamento celeste, o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil também na terceira fase. Naquele ano, o time celeste caiu sem ter vencido nenhuma partida. Na primeira fase, a Raposa passou com um empate em 2 a 2 com o São Raimundo-RR, se aproveitando da vantagem de visitante. Na fase seguinte, o Cruzeiro empatou novamente, dessa vez com o Boa Esporte, em 1 a 1. A classificação veio nos pênaltis, por 5 a 4.

Na terceira fase do torneio de 2020, o Cruzeiro foi eliminado pelo CRB. No jogo de ida, no Mineirão, a equipe mineira perdeu por 2 a 0, com dois gols de Léo Gamalho. O resultado aconteceu dias antes da demissão do técnico Adilson Batista. A partida de volta só ocorreu cinco meses, já que o futebol ficou paralisado por conta da pandemia. Dessa vez com Enderson Moreira, o Cruzeiro ficou no empate em 1 a 1 e deu adeus à competição.