Depois de alisar os cabelos durante muito tempo, como fazer para retornar aos fios naturais? É difícil, mas com muito planejamento e cuidado é possível ter os cachos de volta e um visual muito mais autêntico. A transição capilar é um processo que exige tempo e dedicação para lidar com os efeitos de toda a transformação. Para entender melhor sobre como passar por isso, o Babados da Barbara, com informações do “Tudo pra Cabelo”, traz dicas e truques para dar adeus à parte alisada e voltar às origens, revelando madeixas onduladas, cacheadas ou crespas.

E aí, como começar?

A transição começa quando uma pessoa resolve não alisar mais o cabelo com química. Depois disso, cuidar muito bem dos fios é essencial para que cresçam saudáveis. Uma dica importante é evitar ao máximo usar ferramentas de calor, como secador, chapinha baby liss e modelador de cachos. Eles devem ser usados com menos frequência, mas se for inevitável, o ideal é utilizar protetores térmicos nos fios para não agredir as mechas que já passaram por química e não prejudicar os novos fios que estão nascendo e dando vida à transição.

É importante ter um cronograma capilar para a transição. É algo que pode ajudar bastante a manter os cabelos saudáveis ao longo dessa fase. O primeiro passo é determinar exatamente qual é o tipo de cabelo para que a pessoa faça a escolha dos produtos certos. Depois, basta seguir três etapas e procurar por cremes e máscaras de tratamento que tragam os benefícios que os cabelos demandam durante cada fase da transformação. Para quem deseja montar um cronograma capilar, busque novas dicas na internet e procure um profissional que compreenda qual o melhor método para cada tipo de cabelo, as práticas que agilizam e auxiliam em todo o processo até a conquista do resultado final. Na web existem também vários vídeos de influencers que passaram pela transição com muitas dicas de inspiração sobre penteados especiais para cabelos em transição. Vale a pena conferir!