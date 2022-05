Arte: Minas recupera acervo artístico com obras que estavam com a Infraero em Brasília

As peças desembarcaram no início da tarde no Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste da capital. Elas serão restauradas no Museu Mineiro, onde também serão expostas ao público. Ao todo, passam a integrar o acervo artístico da Secult 24 obras de diversos artistas consagrados como Lotus Lobo, Carlos Bracher, Inimá de Paula, Sara Ávila e Nello Nuno.

O secretário de estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, comemora o recebimento das obras. “Essa nova coleção soma-se ao belíssimo acervo do estado. Esse é um dia importante para a cultura mineira e para toda a diversidade artística em nosso estado”, afirma.