Classificado: América volta a vencer o CSA e se classifica às oitavas de final da Copa do Brasil

Além da vaga na próxima etapa do torneio, o Alviverde garantiu mais R$ 3 milhões aos seus cofres, por conta da classificação.

Agora, o time comandado pelo técnico Vagner Mancini passa a pensar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (15), às 17h30, o América visita o Coritiba, no Couto Pereira. Atualmente, o Coelho ocupa o quarto lugar da competição por pontos corridos, com nove pontos.

O América demorou apenas três minutos para abrir o placar e aumentar sua vantagem contra o CSA. Índio Ramírez arriscou da entrada da área e contou com um desvio da defesa adversária para mandar a bola no ângulo direito do goleiro Marcelo Carné.

O time mineiro chegou a estufar as redes ainda na etapa inicial com Felipe Azevedo. No entanto, a arbitragem assinalou falta de Conti em cima de Lucas Marques no lance e anulou o gol.

A vantagem foi ampliada no segundo tempo, com Rodriguinho anotando um golaço, aos 38 minutos. E olha que poderia ter sido mais, já que o Alviverde criou outras boas oportunidades. No placar agregado: 5 a 0. Classificação incontestável.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 2 X 0 CSA