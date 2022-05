Lateral-Direito: Após deixar o gramado com dores, Guga não desfalcará o Galo na sequência do Brasileiro

Quem garante é o técnico “El Turco” Mohamed, que confirmou que o jogador deixou o gramado apenas com um problema leve.

O próximo compromisso do Atlético será neste sábado, às 19h, diante do Atlético-GO, no Independência, pela sexta rodada do Brasileirão.

Mariano

A possibilidade não poder contar com Guga no fim de semana seria especialmente sentida pelo Galo, já que Mariano, titular da posição, está entregue ao departamento médico com um edema na coxa esquerda.

Diante do Bragantino, Turco tinha à disposição no banco de reservas o jovem lateral-direito Carlos Daniel, de 20 anos, que ainda não estreou pelo time principal do Atlético.