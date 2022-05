Copa do Brasil: Cruzeiro x Remo: possíveis escalações, arbitragem e onde assistir ao jogo desta quinta-feira

A Raposa vive um momento diferente em relação a última vez que encontrou a equipe paraense. Nos últimos quatro duelos que participou, não perdeu nenhuma vez, somando três vitórias e um empate.

Como baixa, o time não poderá contar com Neto Moura, volante que tem entrado como titular nas partidas. Ele disputou a Copa do Brasil neste ano, quando vestia a camisa do Mirassol e, seguindo as regras da competição, não poderá entrar em campo.

Em seu lugar, Pedro Castro e Adriano poderão aparecer, já que eles têm entrado no decorrer de algumas partidas. Recém-recuperado de uma lesão na musculatura flexora do joelho, Fernando Canesin poderá retornar à equipe e assumir a posição de Neto.

O volante Filipe Machado e o meia João Paulo seguem fora. Nesta quarta-feira (11), o primeiro iniciou o processo de transição na Toca da Raposa, depois de lesionar o pé esquerdo, e o segundo iniciou o tratamento na fisioterapia, após cirurgia na coxa.

Desta forma, o Cruzeiro deve ir a campo com: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Matheus Bidu, Adriano (Canesin), Willian Oliveira e Rômulo (Geovane); Luvannor, Edu e Jajá.

Provável escalação do Remo

O Leão Azul, atualmente disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, vive um momento de instabilidades. Depois de ter vencido a Raposa por 2 a 1, no jogo de ida, jogou três vezes, tendo uma vitória, uma derrota e um empate.

Porém, em busca de cravar a participação nas oitavas de final da Copa do Brasil e manter escrita sobre o Cruzeiro (são quase 43 anos sem perder para o time celeste), o Remo deverá entrar com sua “força máxima”, dentro do que for possível.

Isso porque o time do técnico Paulo Bonamigo chegou bem desfalcado em Belo Horizonte. O elenco tem, pelo menos, seis baixas. Três deles devido ao regulamento da competição que impede jogadores de disputarem o torneio por dois times diferentes no mesmo ano. Com isso, os atacantes Netto, ex- Ferroviária, e Rodrigo Pimpão, ex-Operário, e o meia Jean Patrick, ex-CRB, não entrarão em campo.

Além destes, os laterais Ricardo Luz, Rony e Renan Castro estão se recuperando de lesões no departamento médico.

Assim, o Remo deve ir a campo com Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Felipe Gedoz; Bruno Alves, Vanilson e Brenner.

Arbitragem

O árbitro da partida será Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa. Os dois primeiros de São Paulo e o terceiro do Rio de Janeiro.