Prefeitura realiza evento em alusão ao Dia da Luta Antimanicomial na próxima quarta, 18

Garantir direitos, a reabilitação e a inclusão social de pessoas com problemas mentais, rompendo com o modelo exclusivo de tratamento em hospitais psiquiátricos, como os antigos manicômios. Esse é um dos objetivos do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado no dia 18 de maio. Neste dia, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – realiza uma série de atividades no Parque Náutico do Boa Vista, de 08h às 11h.

A data é ainda uma homenagem à luta dos profissionais de saúde por um tratamento em liberdade, mais humano e respeitoso aos usuários dos serviços de saúde mental. O movimento surgiu em decorrência da reforma psiquiátrica, visando a garantia de direitos, a reabilitação e a inclusão social dos pacientes. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá ações diversas no âmbito da atenção à saúde mental. Serão várias atividades que envolvem os pacientes, seus familiares e as equipes dos serviços, com a participação da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS(s)/NASF/C.S).

“Estes eventos fazem parte das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e são de suma importância para as unidades e usuários dos serviços. É um movimento dos usuários, seus familiares e profissionais da Saúde Mental. É a celebração e continuidade da luta por direitos”, destaca Isabella Oliveira, referência municipal de Saúde Mental.

Confira a programação:

08h00: Abertura do Evento

08h30: Aula de dança no palco da lagoa Boa Vista

09h00: Oficinas para confecção de cartazes, máscaras e adereços para o desfile

10h30: Desfile geral junto com fanfarra (Pacientes/Familiares/ Profissionais)

11h00: Encerramento

Local: Lagoa Boa Vista (Espaço do palco e trecho da Lagoa)

Saúde Mental em Sete Lagoas

Pela Secretaria Municipal de Saúde, a Atenção Primária, Secundária e Terciária prestam acolhimento à saúde mental. Pela Atenção Secundária, os Centros de Atenção Psicossocial acolhem usuários com quadros graves e persistentes em sofrimento mental, sendo o CAPS Adulto, CAPS Infanto Juvenil e o CAPS Álcool e outras Drogas. Há ainda a Unidade de Acolhimento Adulto, com acolhimento residencial para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, além de instituições sociais e privadas de atendimento.