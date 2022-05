Destaques do vereador Janderson Avelar na 14ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Sete Lagoas

Na última terça-feira (10), aconteceu na Câmara Municipal de Sete Lagoas, a 14ª Reunião Ordinária de 2022 da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura.

O vereador Janderson Avelar, iniciou sua comunicação pessoal agradecendo ao Bispo Dom Francisco pelo convite da missa das Cáritas que aconteceu no último sábado (7), ao mestre de Taekwondo Ronaldo Marques pela confiança em seu trabalho e deixou claro o apoio ao esporte da cidade. Agradeceu também ao Fabrício presidente da Codesel, pelo cronograma de capina e limpeza que está sendo realizado em nossa cidade.

Janderson solicitou ao vereador Ivan líder do prefeito, que encaminhe sua solicitação à diretoria do PROCON, para que o setor possa responder os questionamentos de forma clara quanto aos requerimentos enviados. “A fiscalização não tem funcionado com eficiência, estamos recebendo diversas denúncias e reclamações, ressalta Janderson.”

O parlamentar cobrou dos órgãos fiscalizadores que se faça adequações ou até mesmo notificações às agências bancárias, pois estão tendo diversos idosos lesados no ato do recebimento de benefícios.

Em sessão plenária, o nobre vereador apresentou o Pedido de Providências nº 5693/2022, que seja enviada ao excelentíssimo Prefeito Municipal Duílio de Castro Faria, solicitando para que sejam tomadas providências junto a Secretaria de Obras, para a realização de serviço de conserto e manutenção dos veículos do Conselho Tutelar setor lll, localizado na rua João XXlll, 272, bairro Boa Vista.

Foi apresentado também, o Projeto de Lei de Ordinária nº 214 de 2022, que declara Utilidade Pública Municipal a Federação Esportiva, Recreativa, Cultural, Educativa de Assistência Social Zizi Lourenço de Sete Lagoas – FERCEASZILO.

Janderson finalizou dizendo que sua política é do amor ao próximo!

Assessoria Imprensa/vereador Janderson Avelar