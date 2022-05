Brasileirão: Bragantino x Atlético: prováveis escalações, arbitragem e onde assistir ao jogo desta quarta-feira

Nesta quarta-feira (11), o Atlético enfrentará o Red Bull Bragantino, às 20h30, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid. A partida é adiantada, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes somam oito pontos. O time paulista sai na frente, com vantagem no saldo de gols, por 4 a 2.