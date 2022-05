Série B: Cruzeiro pede ao STJD punição ao Grêmio por conta de cânticos homofóbicos

Assim como o Grêmio, o Cruzeiro acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), encaminhando uma Notícia de Infração Disciplinar, nessa terça-feira (10), acusando cânticos homofóbicos vindos da torcida do Tricolor Gaúcho durante o triunfo celeste por 1 a 0, no último domingo (8), no Independência.