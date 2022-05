Vitrine do Milho reduz desafios na produção de volumoso

A Fazenda Varginha, do produtor Ivan Leão, recebeu mais de 230 pessoas, entre produtores, técnicos e parceiros, para a 5ª Vitrine do Milho de Sete Lagoas, realizada no último sábado, dia 7 de maio. O evento tem por missão identificar o híbrido de milho mais tolerante ao clima, topografia e pragas da região, com o objetivo de aumentar a produtividade e a rentabilidade dos produtores.

De acordo com o presidente da CCPR, Marcelo Candiotto, a bovinocultura de leite passa por um cenário desafiador, principalmente porque os principais insumos utilizados na dieta dos animais sofreram forte alta nos últimos 12 meses e a escassez de chuvas trouxe risco para a produção do volumoso.

“Diante disso, o produtor precisa ser eficiente na escolha da dieta e assertivo na definição do material genético para silagem. Nesse contexto, a Vitrine do Milho é uma excelente oportunidade para o produtor produzir mais e melhor”, explicou Candiotto.

Para a Isabella Vieira, supervisora de Desenvolvimento do Produtor, “a Vitrine do Milho exerce um papel que vai ao encontro do propósito da CCPR e de suas singulares, que é desenvolver e levar novas tecnologias e ferramentas aos produtores”.

Além de conferir o desenvolvimento dos 25 híbridos plantados na lavoura, o público recebeu conteúdo técnico de qualidade. Uma das palestras foi apresentada pelo Gerente Técnico da CCPR, Guilherme Vieira, que falou sobre o impacto financeiro de volumosos de baixa qualidade.

Já o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, Ivênio Rubens, apontou dicas sobre uso de Inoculantes biológicos para melhorar a eficiência de adubação. E a gerente de Relacionamento do Sicoob Credisete, Isamara Goulart, apresentou os produtos e serviços disponíveis para os cooperados de Sete Lagoas e região.

O resultado das análises bromatológicas de cada híbrido plantado na Vitrine será divulgado pelo PDPL em breve.

UNIÃO DE FORÇAS

A Vitrine do Milho é um evento realizado pela CCPR, em parceria com a Coopersete, PDPL/UFV, Sicoob Credisete e Sindicato Rural de Sete Lagoas, com o apoio dos produtores cooperados do Sistema CCPR.

Esta edição também contou com o apoio de 11 empresas do setor: Adubos Real, Agroceres, Avento-Soluções Agrícolas, Biomatrix, Embrapa Milho e Sorgo, KWS, Morgan, Pioneer, Santa Helena, Sempre Sementes e Ubyfol.