Prefeitura celebra parceria que garante uniforme completo para alunos de escola da Estiva

A Prefeitura de Sete Lagoas tem conquistado forte apoio da iniciativa privada em projetos de grande interesse da comunidade. Desta vez, uma parceria de cunho social e educacional com o empresário Clóvis Vilanova beneficiou alunos da Escola Municipal Renato Teixeira Guimarães, localizada na Estiva.

A nova parceria trata da doação de kits com duas camisas, dois shorts e um par de calçado para todos os alunos que já poderão frequentar as aulas com as vestimentas a partir desta terça-feira, 10 de maio. “Agradeço ao Clóvis Vilanova por sua visão social. A participação da iniciativa privada está fazendo a diferença em Sete Lagoas. Sem dúvida, esse trabalho vai mudar a realidade dos alunos e da escola. Também parabenizo toda a equipe desta escola pelo exemplar serviço prestado”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Benfeitor da Estiva, o empresário parceiro da administração municipal destaca as doações dos uniformes como uma possibilidade de motivação aos alunos da educação infantil. “Hoje nosso dever social parte do princípio de que devemos cuidar da base de nossa educação. Conhecedor das necessidades desta comunidade, decidi por este apoio que vai motivar muito esses pequenos alunos”, comentou Clóvis Vilanova.

Quem atua na linha de frente da educação na Estiva ressalta a importância do ato para o dia a dia da escola e também da comunidade. “A doação de um morador de nossa comunidade é muito importante e motivo de festa e muita gratidão para todos nós”, comentou a coordenadora da escola, Heloísa da Conceição Moreira. “A partir desta terça-feira nossa escola está mais linda. Um ato que até melhora o aprendizado. A felicidade das crianças vai trazer mais vida para o nosso dia a dia”, completou a pedagoga Eliza Reis.

O apoio privado em vários projetos é um indicativo de que a administração municipal caminha na direção certa. Neste momento, espaços públicos estão sendo totalmente recuperados por meio de parcerias público-privadas e agora esta possibilidade também chega, em grande estilo, às escolas municipais.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom