Pronatec abre inscrições para contratar professores do curso de Assistente de Costura

A Superintendência Regional de Educação (SRE) divulgou, nesta segunda-feira, 9, um novo Edital do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) para contratação de professores bolsistas para o curso de Assistente de Costura. O curso será oferecido aos alunos da Escola Estadual Venceslau Brás (Unidade Socioeducativa de Sete Lagoas).

São duas vagas, uma para professor com graduação em Pedagogia, que irá trabalhar o eixo da base, e outra para professor com perfil profissional técnico, que irá trabalhar com o eixo específico. O professor de conteúdo específico deve ter formação em: Técnico em Vestuário, Técnico em Modelagem do Vestuário, Tecnólogo em Produção de Vestuário, Tecnólogo em Design de Moda ou Bacharel em Design de Moda.

A bolsa define o pagamento de R$ 50 por hora trabalhada e a carga horária pode chegar a 16 horas trabalhadas por semana. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até esta quarta-feira, 11 de maio, no link https://forms.gle/ pWNxrg7P4AKkXGgt7. Para efetuar a inscrições o interessado deve estar logado a uma conta Google. O edital com as regras gerais está disponível no site https://sresetelagoas. educacao.mg.gov.br/