Cruzeiro: Oliveira diz que formação com três zagueiros confunde adversários e rasga elogios à China Azul

“A gente consegue defender e atacar com bastante gente. Com três zagueiros ali atrás, o Zé (Ivaldo) e o Brock saem um pouquinho mais, sempre ligados com a transição. E os alas ficam na linha defensiva do adversário. Isso confunde os oponentes, porque temos mais opções por dentro e por fora”, afirmou.

Oliveira também enfatizou o entrosamento adquirido sem tanto tempo de treinos. “Uma formação que não tinha jogado até então. Até brinco com o pessoal dizendo que foi o esquema que encaixou. A gente conseguiu se completar de uma forma dentro de campo em que não sofremos no primeiro jogo. E essa formação está ajudando bastante o grupo”, comentou.

E salientou a evolução ao longo dos duelos. “Do primeiro jogo com três zagueiros para cá, a gente se condicionou melhor, com as dicas e orientações do professor. E vem crescendo nos confrontos, inclusive individualmente. Devo isso também a meus companheiros, desde os atacantes, que vêm marcando e nos ajudando”, ressaltou.

Torcida

Lucas Oliveira aproveitou a deixa para agradecer à China Azul pelo apoio dado nas partidas, prometendo novo empenho nesta quinta-feira (12), às 19h30, no Independência, onde o Cruzeiro busca, contra o Remo, a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.